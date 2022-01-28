Лукашенко назвав два випадки, в яких може початися війна

Лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко назвав два варіанти початку війни. Він заявив, що Білорусь воюватиме, якщо хтось нападе на неї або на Росію.

"Так буде війна чи ні? Так, вона буде, але тільки у двох випадках: якщо проти Білорусі буде скоєна пряма агресія, якщо проти нашої Білорусі буде розв'язана гаряча війна. Ми всі як один і навіть ті, хто не хоче, стануть на захист нашої землі та нашої вітчизни. І другий момент, коли бути війні і Білорусь у ній братиме участь: якщо на нашого союзника - Росію - здійснять безпосередній напад. Основа тому - наші союзні домовленості", - сказав Лукашенко.

При цьому він наголосив, що не хоче війни. Проте також і процитував прислів'я: "Хочеш миру - готуйся до війни".