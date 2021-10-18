Лукашенко назвал дату очередной "революции" в Беларуси. Связана с референдумом

Лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко уверен, что его противники предпримут очередную попытку революции в Беларуси. Она якобы может быть приурочена к референдуму по конституции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

"В качестве одной из возможных дат очередной попытки революции, дня "Х", как они считают, рассматривается период проведения конституционного референдума", - заявил Лукашенко. По его словам, якобы будут использованы современные информационные технологии и развернута психологическая война. "Эти методики воздействия направлены на сотрудников госаппарата и силовиков с целью убедить их в отсутствии поддержки со стороны населения, зародить сомнения в правильности государственного политического курса", - добавил он.