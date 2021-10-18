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Лукашенко назвав дату чергової "революції" в Білорусі. Пов'язана з референдумом

Автор: Сергей Новиков

Лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко впевнений, що його противники зроблять чергову спробу революції в Білорусі. Вона нібито може бути приурочена до референдуму за конституцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

"В якості однієї з можливих дат чергової спроби революції, дня "Х", як вони вважають, розглядається період проведення конституційного референдуму", - заявив Лукашенко.

За його словами, нібито будуть використані сучасні інформаційні технології та розгорнута психологічна війна.

"Ці методики впливу спрямовані на співробітників держапарату і силовиків з метою переконати їх у відсутності підтримки з боку населення, зародити сумніви в правильності державного політичного курсу", - додав він.

Нагадаємо, раніше Лукашенко оголосив, що на початку 2022 року пройде всенародний референдум у Білорусі, на нього буде винесено проект нової конституції. Нібито після цього можуть пройти нові президентські вибори.

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Олександр ЛукашенкоБілорусь