ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Лукашенко назвав Білорусь найбезпечнішою країною в Європі

Мінськ, Понеділок 01 лютого 2021 14:24
Лукашенко назвав Білорусь найбезпечнішою країною в Європі
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що, на його думку, Білорусь є найбезпечнішою в Європі. У 2020 році Білорусь звернув особливу увагу на посилення безпеки.

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Ми ніколи не конфліктували й брязкати зброєю не збираємося. Ми як і раніше хочемо бути острівцем безпеки в Європі та країною, від якої йдуть тільки мирні ініціативи. Це наша перспектива", - заявив Лукашенко.

При цьому він зазначив, що Білорусь змушена відповідати на виклики і загрози.

"Треба віддати належне, що все-таки рівень охорони нашими прикордонниками зони відповідальності перевершує будь-яку межу у світі. Ми розуміємо, що кордон - це дзеркало, особа будь-якої держави. Я можу сперечатися з будь-яким, що немає такої охорони державного кордону у світі іншої держави, як у Білорусі", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко оголосив про введення цензури в соціальних мережах на території Білорусі. На його думку, світ рано чи пізно до цього сам прийде. Він додав, що месенджери і соцмережі "можуть призвести до планетарної революції".

Він також пояснив свою таємну інавгурацію тим, що напередодні церемонії нібито готувалися провокації. Відзначимо, його інавгурація відбулася несподівано, оскільки взагалі не була анонсована.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Олександр ЛукашенкоБілорусь

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся