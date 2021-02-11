Лукашенко назвал Беларусь "последней суверенной" страной в Европе
Белорусский президент Александр Лукашенко считает свою страну последним суверенных государством в Европе. По его мнению, на сегодня международные игроки борются за вовлечение Минска в орбиту своего влияния.
Об этом он заявил на VI Всебелорусском народном собрании, передает "БЕЛТА".
"Беларусь не случайно оказалась в фокусе внимания основных международных игроков. По сути, наша страна сегодня - это, если хотите, последнее действительно суверенное государство в Европе. Может быть, и по этой причине страдаем", - отметил Лукашенко.
Он также отметил, что роль Беларуси не стоит недооценивать на геополитической арене.
"Беларусь сегодня - это господствующая высота на поле боя в центре Европы. И за эту высоту идет жесточайшее сражение. Так было всегда в нашей многовековой истории", - добавил Лукашенко.
Напомним, ранее Лукашенко назвал Беларусь самой безопасной страной в Европе.
Кроме того, он заявил о необходимости усилить работу с молодежью, чтобы в будущем предотвратить возможность войны.
"Послевыборные события показали, что нам серьезнее надо относиться к обучению нашей молодежи, в противном случае мы получим очень большие проблемы в перспективе. Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке", - отметил президент Беларуси.