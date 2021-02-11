Лукашенко назвал Беларусь "последней суверенной" страной в Европе

Белорусский президент Александр Лукашенко считает свою страну последним суверенных государством в Европе. По его мнению, на сегодня международные игроки борются за вовлечение Минска в орбиту своего влияния.

Об этом он заявил на VI Всебелорусском народном собрании, передает "БЕЛТА" .

"Беларусь не случайно оказалась в фокусе внимания основных международных игроков. По сути, наша страна сегодня - это, если хотите, последнее действительно суверенное государство в Европе. Может быть, и по этой причине страдаем", - отметил Лукашенко.

Он также отметил, что роль Беларуси не стоит недооценивать на геополитической арене.

"Беларусь сегодня - это господствующая высота на поле боя в центре Европы. И за эту высоту идет жесточайшее сражение. Так было всегда в нашей многовековой истории", - добавил Лукашенко.