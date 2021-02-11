Лукашенко назвав Білорусь "останньою суверенною" країною в Європі

Білоруський президент Олександр Лукашенко вважає свою країну останньою суверенною державою в Європі. На його думку, на сьогодні міжнародні гравці борються за залучення Мінська до орбіти свого впливу.

Про це він заявив на VI Всебілоруських народних зборах, передає "БЕЛТА" .

"Білорусь не випадково опинилася у фокусі уваги основних міжнародних гравців. По суті, наша країна сьогодні - це, якщо хочете, остання дійсно суверенна держава в Європі. Можливо, і з цієї причини страждаємо", - зазначив Лукашенко.

Він також зазначив, що роль Білорусі не варто недооцінювати на геополітичній арені.

"Білорусь сьогодні - це панівна висота на полі бою в центрі Європи. І за цю висоту йде запеклий бій. Так було завжди в нашій багатовіковій історії", - додав Лукашенко.