Лукашенко назвав Білорусь "останньою суверенною" країною в Європі
Білоруський президент Олександр Лукашенко вважає свою країну останньою суверенною державою в Європі. На його думку, на сьогодні міжнародні гравці борються за залучення Мінська до орбіти свого впливу.
Про це він заявив на VI Всебілоруських народних зборах, передає "БЕЛТА".
"Білорусь не випадково опинилася у фокусі уваги основних міжнародних гравців. По суті, наша країна сьогодні - це, якщо хочете, остання дійсно суверенна держава в Європі. Можливо, і з цієї причини страждаємо", - зазначив Лукашенко.
Він також зазначив, що роль Білорусі не варто недооцінювати на геополітичній арені.
"Білорусь сьогодні - це панівна висота на полі бою в центрі Європи. І за цю висоту йде запеклий бій. Так було завжди в нашій багатовіковій історії", - додав Лукашенко.
Нагадаємо, раніше Лукашенко назвав Білорусь найбезпечнішою країною в Європі.
Крім того, він заявив про необхідність посилити роботу з молоддю, щоб в майбутньому попередити можливість війни.
"Післявиборчі події показали, що нам треба серйозніше ставитися до навчання нашої молоді, в іншому випадку ми отримаємо дуже великі проблеми в перспективі. Якщо не переламаємо ситуацію, ми підійдемо до війнушки", - зазначив президент Білорусі.