Может ли Лукашенко напасть на Украину: оценка эксперта

"Если Лукашенко такое сделает, то это опять же будет наиболее идиотское решение с его стороны. Мы сократили и стабилизировали фронт на севере. Если сейчас начинает нападение Лукашенко, то он уже не может атаковать с россиянами, потому что он фактически отрезан от российских группировок", – сказал эксперт.

По его словам, белорусской армии придется проводить отдельную военную операцию, а россияне будут перекидывать собственные силы с других направлений, что ослабит фронт.

"Они, например, начинают где-то снимать свои войска и перекидывают их снова в Киевскую область? Для них это опять же будет крах, потому что мы ударим по Мариуполю, заходим в Донецк, заходим в Луганск и уничтожаем их под Киевом", - считает Самусь.

Эксперт объяснил, что у белорусской армии мало боевого опыта. Около 10-15 тысяч солдат имеют только теоретические знания и не могут воевать. Это дает большое преимущество ВСУ.

"Наши войска в нынешнем состоянии дойдут до Минска за два дня и режиму Лукашенко придет конец: захватываются ключевые объекты в республике, в Беларусь заходят сформированные в Украине белорусские патриотические войска, воюющие за свободную Беларусь, и дальше поднимаются восстания по всей стране", - уверен Самусь.

Он считает, что Лукашенко нужно отказаться от планов России и поддержки Владимира Путина, закрыть небо над страной для российской военной авиации. Таким образом он сможет избавиться от статуса "соучастника" и военного преступника.

"Тогда у него еще был бы шанс во время международного суда, в котором он будет принимать участие в статусе обвиняемого, получить смягченные условия наказания. А если он просто отсидится, то так и останется военным преступником, не попытавшимся ничего изменить", - подчеркнул эксперт.