Чем может ответить Путин после краха в Харьковской области: оценка эксперта

Россия готовится ответить на успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области. Это могут быть как тактические действия на фронте и, бесспорно, Путин будет пытаться наносить ущерб гражданской инфраструктуре Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

"Они, конечно, готовят ответные шаги. Это могут быть какие-то тактические контрнаступательные действия. Можно ожидать их попытки сформировать группировку и вернуть какую-то часть Харьковской области сугубо ради пропагандистского эффекта. Но, опять же, Оскол как географическая преграда очень стабилизирует фронт и очень выгоден украинцам", - рассказал Самусь.

Он объясняет, что эта река стабилизирует фронт как раз в украинских интересах.

"Возможно, россияне попытаются не допустить краха херсонской группировки, пытаясь каким-то образом добросить туда подкрепление, строить переправы. Но это все будет играть против них", - говорит Самусь.

То есть, оккупанты просто будут загонять в эту ловушку еще больше своих войск и позволят украинцам уничтожить еще больше россиян, их техники и забрать "трофеи".

"То, что Путин будет пытаться наносить ущерб нашей гражданской инфраструктуре - это однозначно. А с военной точки зрения у него нет большого выбора", - уверен эксперт.

По его словам, на Донбассе фронт стабилизирован - он "бьется головой об стенку", на Харьковском направлении река Оскол стабилизирует, а в Херсоне россияне в тупике.

"Запорожское направление сейчас выглядит как наиболее нестабильное. Поэтому Путин может прибегнуть к более активным действиям и там могут быть попытки россиян пойти в наступление. В то же время, я думаю, украинская армия также может иметь свои планы на этом направлении", - подытожил Самусь.

Напомним, что эксперт в интервью РБК-Украина также назвал важнейший результат наступления наших бойцов в Харьковской области.

Добавим, что по данным свежих карт боев, ВСУ успешно продолжают свое наступление на этом направлении.

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