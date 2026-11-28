Білоруський диктатор Олександр Лукашенко доручив перевірити готовність народного ополчення у двох районах Гродненської області, що межують з Литвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал " Пул 4 Регион ".

Відомо, що нелегітимний президент наказав оцінити системи комплектування й підготовки добровольчих загонів.

Під час перевірки планують з'ясувати, наскільки учасники ополчення готові виконувати покладені на них завдання. Зокрема, оцінюють укомплектованість підрозділів особовим складом, а також взаємодію між місцевою владою та правоохоронними органами.

Окрім того, повідомляється, що до Ошмянського району для оцінки підготовки добровольців прибув заступник державного секретаря Ради безпеки Білорусі Андрій Горбатенко. За його словами, учасники ополчення демонструють високий рівень готовності.

Горбатенко заявив, що народне ополчення є одним зі складників системи військової безпеки країни, а від підготовки кожного добровольця, мовляв, залежить забезпечення миру та спокою в Білорусі.

Під час заходів учасникам уже видали зброю та ознайомили їх з її будовою і характеристиками. Також добровольці відпрацювали порядок неповного розбирання та збирання автомата АК-74.

Наступним етапом стануть практичні заняття з вогневої підготовки, тактичної медицини та тактики дій під час виконання завдань із забезпечення режиму воєнного стану на території району.