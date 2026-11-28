Белорусский диктатор Александр Лукашенко поручил проверить готовность народного ополчения в двух граничащих с Литвой районах Гродненской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал " Пул 4 Регион ".

Известно, что нелегитимный президент распорядился проверить систему комплектования и подготовки добровольческих отрядов.

В ходе проверки планируют выяснить, насколько участники ополчения готовы выполнять возложенные на них задачи. В частности, оценивают укомплектованность подразделений личным составом, а также взаимодействие между местными властями и правоохранительными органами.

Кроме того, сообщается, что в Ошмянский район для оценки уровня подготовки добровольцев прибыл заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Андрей Горбатенко. По его словам, участники ополчения демонстрируют высокий уровень готовности.

Горбатенко заявил, что народное ополчение является одной из составляющих системы военной безопасности страны, а от подготовки каждого добровольца, по его утверждению, зависит обеспечение мира и спокойствия в Беларуси.

В ходе мероприятия участникам уже выдали оружие и ознакомили их с его устройством и характеристиками. Также добровольцы отработали порядок неполной разборки и сборки автомата АК-74.

Следующим этапом станут практические занятия по огневой подготовке, тактической медицине и тактике действий при выполнении задач по обеспечению режима военного положения на территории района.