Лукашенко нафантазував "українські дрони" у Білорусі і пригрозив відповіддю

Він стверджує, що нібито вчора ввечері військово-повітряні сили і протиповітряна оборона Білорусі була переведена у підвищену бойову готовність. За словами Лукашенка, у Білорусі нібито зафіксували близько десятка дронів.

Лукашенко повідомив, що о 19:04 на висоті півтора кілометра силами протиповітряної оборони "було знищено кілька цілей" над територією Білорусі.

"Вночі і з ранку відбувається пошук того, що було знищено. Ми підозрюємо, що це ударні безпілотники. Порушивши повітряний простір Білорусі, летіли з України", - сказав він.

Самопроголошений президент заявив, що над Білоруссю було знищено частину цілей, а решту було "передано" РФ. Як стверджує Лукашенко, дрони спочатку нібито летіли на Смоленськ, але потім змінили траєкторію польоту та попрямували в район Ярославля і були перехоплені вже російськими системами ППО.

При цьому Лукашенко пригрозив, заявивши, що "без відповіді будь-які провокації не залишаться".

Варто додати, що російське міноборони сьогодні, 10 серпня, заявило про нібито атаку дронів на дві області - Курську та Ярославську. Москва стверджує, що російська ППО збила 26 безпілотників у Курській області та шість - у Ярославській.