Лукашенко нафантазировал "украинские дроны" в Беларуси и пригрозил ответить

Он утверждает, что якобы вчера вечером военно-воздушные силы и противовоздушная оборона Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность. По словам Лукашенко, в Беларуси якобы зафиксировали около десятка дронов.

Лукашенко сообщил, что в 19:04 на высоте полутора километров силами противовоздушной обороны "было уничтожено несколько целей" над территорией Беларуси.

"Ночью и с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины", - сказал он.

Самопровозглашенный президент заявил, что над Беларусью была уничтожена часть целей, а остальные были "переданы" РФ. Как утверждает Лукашенко, дроны сначала якобы летели на Смоленск, но затем сменили траекторию полета и направились в Ярославль и были перехвачены уже российскими системами ПВО.

При этом Лукашенко пригрозил, заявив, что "без ответа какие-либо провокации не останутся".

Стоит добавить, что российское минобороны сегодня, 10 августа, заявило о якобы атаке дронов на две области - Курску и Ярославскую. Москва утверждает, что российская ПВО сбила 26 беспилотников в Курской области и шесть - в Ярославской.