Лукашенко нафантазировал "украинские дроны" в Беларуси и пригрозил ответить

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства. Он утверждает, что якобы в Беларуси сбивали украинские дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белту".
Он утверждает, что якобы вчера вечером военно-воздушные силы и противовоздушная оборона Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность. По словам Лукашенко, в Беларуси якобы зафиксировали около десятка дронов.
Лукашенко сообщил, что в 19:04 на высоте полутора километров силами противовоздушной обороны "было уничтожено несколько целей" над территорией Беларуси.
"Ночью и с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины", - сказал он.
Самопровозглашенный президент заявил, что над Беларусью была уничтожена часть целей, а остальные были "переданы" РФ. Как утверждает Лукашенко, дроны сначала якобы летели на Смоленск, но затем сменили траекторию полета и направились в Ярославль и были перехвачены уже российскими системами ПВО.
При этом Лукашенко пригрозил, заявив, что "без ответа какие-либо провокации не останутся".
Стоит добавить, что российское минобороны сегодня, 10 августа, заявило о якобы атаке дронов на две области - Курску и Ярославскую. Москва утверждает, что российская ПВО сбила 26 беспилотников в Курской области и шесть - в Ярославской.
Беларусь поддержала Россию с начала полномасштабного вторжения. С ее территории в первые дни войны российские войска заходили в Украину. Кроме того, в Беларуси размещались войска РФ, часть из них до сих пор находится там.
Напомним, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщала, что в течение июля в Беларусь залетели по меньшей мере девять российских дронов-камикадзе, которыми РФ атаковала Украину.
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