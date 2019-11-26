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Лукашенко: Калининград хотели отдать Беларуси, но он мог повторить судьбу Крыма

Новости » Политика     26.11.2019 - 13:59
Лукашенко: Калининград хотели отдать Беларуси, но он мог повторить судьбу Крыма
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко назвал "неправильным" передачу Крыма УССР

Во времена СССР прорабатывались варианты присоединения Калининградской области к Беларуси, однако в будущем мог бы повториться крымский сценарий. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области РФ Антоном Алихановым.

По словам Лукашенко, он и первому президенту РФ Борису Ельцину и Владимиру Путину говорил, что Беларусь отвечает за Калининградскую область.

"Еще в советские времена, когда была единая страна, много было разговоров на самом высоком уровне о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси. Тогда было все равно. Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине - оказалось, что "неправильно" сделали", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам Альянса следует повышать расходы на оборону, чтобы не допустить повторения крымского сценария.

Ранее также сообщалось, что Лукашенко сомневается в возвращении Крыма Украине. По его мнению, вопрос Крыма "закрыт раз и навсегда".

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