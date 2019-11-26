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Лукашенко: Калінінград хотіли віддати Білорусі, але він міг повторити долю Криму

Новини » Політика     26.11.2019 - 13:59
Лукашенко: Калінінград хотіли віддати Білорусі, але він міг повторити долю Криму
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко назвав "неправильним" передачу Криму до УРСР

За часів СРСР пророблялися варіанти приєднання Калінінградській області до Білорусі, проте в майбутньому міг би повторитися кримський сценарій. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з губернатором Калінінградської області РФ Антоном Аліхановим.

За словами Лукашенка, він і першому президента РФ Борису Єльцину і Володимиру Путіна говорив, що Білорусь відповідає за Калінінградську область.

"Ще в радянські часи, коли була єдина країна, багато було розмов на найвищому рівні про те, щоб приєднати Калінінградську область до Білорусі. Тоді було все одно. Може, добре, що не зробили, тому що Крим приєднали до України - виявилося, що "неправильно" зробили", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країнам Альянсу слід підвищувати витрати на оборону, щоб не допустити повторення кримського сценарію.

Раніше також повідомлялося, що Лукашенко сумнівається в поверненні Криму Україні. На його думку, питання Криму "закрито раз і назавжди".

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