Лукашенко исключил трансфер власти в Беларуси: все будет по закону

Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз исключил возможность трансфера власти. Будущая передача пройдет в соответствии с конституцией

Об этом на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

"Никакого трансфера быть в Беларуси не может. Я уже сказал: никакие дети, никакие внуки и правнуки не могут после президента Лукашенко претендовать на эту должность. Все будет по конституции и закону", - отметил он. По его словам, новая конституция будет принята в январе-феврале 2022 года. Он также добавил, что не обсуждал эти вопросы на сочинской встрече с президентом России Владимиром Путиным.