Лукашенко виключив трансфер влади в Білорусі: все буде за законом

Президент Білорусі Олександр Лукашенко в черговий раз виключив можливість трансферу влади. Майбутня передача пройде у відповідності з конституцією
Про це на нараді з питання білорусько-російського співробітництва у військовій сфері заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає БЕЛТА.
"Ніякого трансферу бути в Білорусі не може. Я вже сказав: ніякі діти, ніякі онуки і правнуки не можуть після президента Лукашенка претендувати на цю посаду. Все буде за конституцією і законом", - зазначив він.
За його словами, нова конституція буде прийнята в січні-лютому 2022 року. Він також додав, що не обговорював ці питання на сочинській зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.
Нагадаємо, раніше Лукашенко заявляв, що жоден з його дітей не буде президентом Білорусі після нього.
"Я часто говорив, що в нашій сім'ї це ніколи не обговорювалося і обговорюватися не може. Тому що жодна моя дитина президентом у Білорусі не буде після мене", - зазначив він.
Минулого тижня його старшого сина Віктора обрали президентом Національного олімпійського комітету Білорусі, а вчора Лукашенко присвоїв йому генеральське звання.