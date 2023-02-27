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Лукашенко "інтуїтивно відчув" шанс закінчити війну РФ проти України

Фото: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Олена Черкасець

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко "відчув", що зараз настав "унікальний шанс" покласти край війні в Україні, і головне його не проґавити, бо іншого може і не бути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БЕЛТА".

При цьому він наголосив, що "необхідно поквапитися", поки не стало "надто пізно".

За словами Лукашенка, він упевнений в тому, що настав відповідний момент: "Я це бачу і інтуїтивно відчуваю. Іншої такої ситуації може не бути".

"Потрібно скористатися цим моментом, поки Росія не розгорнула свою економіку в повному об'ємі і не поставила її на військові рейки. Унікальний момент", - закликав він.

Лукашенко підкреслив, що рано чи пізно все одно будь-який конфлікт у світі завершується, питання в тому, скільки людей загине і заради чого.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вдихнув нове життя в інформаційну операцію Кремля, хибно заявивши, що відкриття придністровського фронту відповідає інтересам Заходу.

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко провів вузьку нараду з силовиками, де зажадав "найжорстокішої дисципліни особливо на кордоні". Як зазначають місцеві ЗМІ, на зборах у Лукашенка "був дуже стурбований вигляд".

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