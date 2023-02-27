Лукашенко "интуитивно почувствовал" шанс окончить войну РФ против Украины

Самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко "почувствовал", что сейчас наступил "уникальный шанс" положить конец войне в Украине, и главное его не упустить, потому что другого может и не быть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " БелТА ".

При этом он подчеркнул, что "необходимо поторопиться", пока не стало "слишком поздно". По словам Лукашенко, он уверен в том, что наступил подходящий момент: "Я это вижу и интуитивно чувствую. Другой такой ситуации может не быть". "Нужно воспользоваться этим моментом, пока Россия не развернула свою экономику в полном объеме и не поставила ее на военные рельсы. Уникальный момент", – призвал он. Лукашенко подчеркнул, что рано или поздно все равно любой конфликт в мире завершается, вопрос о том, сколько людей погибнет и ради чего.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вдохнул новую жизнь в информационную операцию Кремля, ошибочно заявив, что открытие приднестровского фронта отвечает интересам Запада.

Глава белорусского режима Александр Лукашенко провел узкое совещание с силовиками, где потребовал "жесточайшей дисциплины особенно на границе". Как отмечают местные СМИ, на собрании у Лукашенко " был очень озабочен вид".

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