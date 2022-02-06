Лукашенко хочет втянуть Украину в Союзное государство с РФ: если не наделаем ошибок

Лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко хочет втянуть Украину в Союзное государство с Российской Федерацией. По его мнению, это якобы могло бы произойти в течение 15 лет.

В частности, ему задали вопрос о том, каким он видит будущее Союзного государства через 10-15 лет, и кто может стать его новым членом в течение этого периода.

"Вы знаете, Беларусь уже там. Думаю, что для Казахстана был хороший урок (январские протесты, - ред.). Если вы говорите - срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок. Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости экономической тоже присоединятся", - сказал Лукашенко в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".

Союзное государство России и Беларуси - это надгосударственное образование, в котором поэтапно организуется единое политическое, экономическое, военное, таможенное, рыночное и культурное пространство.