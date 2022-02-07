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Лукашенко хоче зробити з рятувальників силовиків. Їм видадуть зброю

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Білорусь, Понеділок 07 лютого 2022 16:26
Лукашенко хоче зробити з рятувальників силовиків. Їм видадуть зброю Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Білоруських рятувальників хочуть озброїти, аби вони допомагали армії у разі військових дій. Вони отримають не лише зброю, а й військову техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на нараду у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"Я хилю до того, що всі співробітники МНС, особливо за нинішнього міністра, хочуть бути силовим блоком. Силовики. Ми такими й вважаємо їх. Але для того, щоб бути силовиком, потрібно добре володіти зброєю", - сказав Лукашенко.

Він зазначив, що дав розпорядження визначити, яким саме рятувальникам видадуть вогнепальну зброю. Його мета - щоб МНС стало силовим блоком по-справжньому. Як пояснює Лукашенко, таке рішення необхідне, бо для невеликої Білорусії недозволенно мати 200 чи 300-тисячну армію.

"Ми домовилися, що чисельність наших збройних сил, армії нашої - 65 тисяч. На цьому зупинилися. Але якщо станеться якийсь конфлікт, не дай боже, війна, у нас що, в МНС міцні надійні співробітники будуть осторонь? Ні. Вони не лише пожежу гаситимуть", - заявив самопроголошений президент.

І припустив, що окрім пістолетів, автоматів, кулеметів та гранатометів, рятувальникам також нададуть військову техніку.

Нагадаємо, раніше Лукашенко погрожував Україні "військовою відповіддю" у разі наступу на Донбасі.

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Олександр Лукашенко Збройні сили України
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