Лукашенко хочет обновить план применения совместной с РФ группы войск из-за НАТО

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Александр Лукашенко заявил о необходимости обновить план применения совместной с Российской Федерацией группировки войск. Такие меры он считает необходимыми из-за "нагнетания обстановки" со стороны Запада.

Об этом Лукашенко заявил во время на встрече с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Александром Вольфовичем, передает БелТА.

"Сегодня я хотел бы услышать, что нового в связи с переработанными документами и что предстоит нам еще сделать (если необходимо), потому что нагнетание обстановки идет. Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО. Говорят, оправдываясь, что нет, это мы просто так тренируемся. Но мы люди военные. Если даже тренируемся, то, значит, для чего-то", - заявил Лукашенко.

По его словам, сейчас идет аналогичная работа по обновлению плана применения группировки войск и в России. Такие региональные группировки войск предусмотрены договоренностями Союзного государства для защиты границ на западном направлении.

Напомним, ранее Лукашенко выступил с обвинением НАТО в желании захватить западную часть Беларуси.

До этого он обвинил Польшу и страны Балтии в "оголтелом поведении".