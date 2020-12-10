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Лукашенко хоче оновити план застосування спільної з РФ групи військ через НАТО

Мінськ, Четвер 10 грудня 2020 11:15
Лукашенко хоче оновити план застосування спільної з РФ групи військ через НАТО
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Олександр Лукашенко заявив про необхідність оновити план застосування спільної з Російською Федерацією угруповання військ. Такі заходи він вважає необхідними за "нагнітання обстановки" з боку Заходу.

Про це Лукашенко заявив під час зустрічі з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним і начальником Генерального штабу Збройних сил Білорусі Олександром Вольфовичем, передає БелТА.

"Сьогодні я хотів би почути, що нового в зв'язку з переробленими документами і що треба ще зробити (якщо необхідно), тому що йде нагнітання обстановки. Як би ми тут не говорили, як би нас не заколисували і керівництво США, а зараз і керівництво НАТО. Кажуть, виправдовуючись, що ні, це ми просто так тренуємося. Але ми люди військові. Якщо навіть тренуємося, то, значить, для чогось", - заявив Лукашенко.

За його словами, зараз йде аналогічна робота по оновленню плану застосування угруповання військ і в Росії. Такі регіональні угруповання військ передбачені домовленостями Союзної держави для захисту кордонів на західному напрямку.

Нагадаємо, раніше Лукашенко виступив з обвинуваченням НАТО в бажанні захопити західну частину Білорусі.

До цього він звинуватив Польщу і країни Балтії "оскаженілій поведінці".

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