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Лукашенко хочет лишать гражданства уехавших из страны белорусов

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко намерен лишать гражданства белорусов, которые покинули страну. Речь идет о тех, которые "действовали во вред государству".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

С таким заявлением он выступил во время совещания по изменениям в закон о гражданстве.

"В рамках подготовленного законопроекта нужно еще раз посмотреть на тех, кто уехал за границу, действует ли во вред государству и народу, совершая преступления. Достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они бежали из родной страны и фактически разорвали связь с ней?"- сказал Лукашенко.

Он также заявил, что необходимо обсудить требования к тем лицам, которые получили карту поляка или другие документы за рубежом, абсурдно говоря о "другой ориентации".

"Нам надо разобраться: либо они граждане Беларуси, либо они просто заблудились, просто взяли эту карту якобы случайно, либо у них другая "ориентация". Думаю, органы внутренних дел и дипломатической службы имеют иные вопросы в сфере гражданства, которые вызывают обеспокоенность ", - добавил Лукашенко.

Напомним, что еще в прошлом году Лукашенко разрешил лишать белорусов гражданства за участие в протестах.

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Александр ЛукашенкоБеларусь