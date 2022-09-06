Лукашенко хочет лишать гражданства уехавших из страны белорусов

С таким заявлением он выступил во время совещания по изменениям в закон о гражданстве.

"В рамках подготовленного законопроекта нужно еще раз посмотреть на тех, кто уехал за границу, действует ли во вред государству и народу, совершая преступления. Достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они бежали из родной страны и фактически разорвали связь с ней?"- сказал Лукашенко.

Он также заявил, что необходимо обсудить требования к тем лицам, которые получили карту поляка или другие документы за рубежом, абсурдно говоря о "другой ориентации".

"Нам надо разобраться: либо они граждане Беларуси, либо они просто заблудились, просто взяли эту карту якобы случайно, либо у них другая "ориентация". Думаю, органы внутренних дел и дипломатической службы имеют иные вопросы в сфере гражданства, которые вызывают обеспокоенность ", - добавил Лукашенко.

Напомним, что еще в прошлом году Лукашенко разрешил лишать белорусов гражданства за участие в протестах.

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