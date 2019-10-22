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Лукашенко: на кордонах Білорусі загострюється ситуація

Новини » Політика    22.10.2019 - 14:12
Лукашенко: на кордонах Білорусі загострюється ситуація
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Білорусі заявив про дугу нестабільності на кордонах

На сьогоднішній день на кордонах Білорусі загострюється ситуація. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко на заході з нагоди річниці створення Служби безпеки президента, передають білоруські ЗМІ.

За його словами, на планеті буквально не по днях, а по годинах зростає напруженість.

"Замість поясу добросусідства, який ми пропонуємо, вимальовується дуга нестабільності. І в цій ситуації ви повинні зробити все, щоб не дати приводу деструктивним силам зруйнувати мир, створений на цій землі", - заявив він.

Він також додав, що у разі агресії проти Білорусі Служби безпеки президента має стати на чолі підрозділів.

Нагадаємо, раніше Лукашенко на саміті СНД в Ашхабаді заявив, що президент України Володимир Зеленський міг би зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним на саміті Співдружності незалежних держав.

Крім того, він виступив за більш тісні переговори України і РФ по Донбасу. На його думку, не можна також ігнорувати так званих ватажків "ДНР/ЛНР".

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