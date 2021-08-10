Лукашенко готов признать Крым российским, а в Украине планируют продлить карантин: новости за 9 августа

Александр Лукашенко заявил, что готов признать Крым территорией РФ, карантин в Украине планируют продлить еще на 2 месяца, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 9 августа - в материале РБК-Украина.

Лукашенко заявил, что готов признать Крым российским

Александр Лукашенко заявил, что готов признать Крым теиторррией РФ. По его словам, это произойдет когда "последний российский олигарх" начнет поставлять туда продукцию. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его слова во время прямой линии.

По его словам, чтобы принять такое решение он готов "переступить Будапештскую декларацию".

Также Лукашенко обвинил украинские власти в подготовке боевиков против Беларуси. Их якобы перебрасивали в Беларусь.

Карантин в Украине планируют продлить еще на 2 месяца, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал продление адаптивного карантина в Украине. По его словам, министерство предложит Кабмину продлить ограничения минимум на 2 месяца.

"Сегодня в Украине продолжает действовать адаптивный карантин. Сейчас он до конца лета, но предварительно мы проговорили с учетом той эпидситуации, которую видим сегодня в европейском регионе. В Украине также надо будет продлить минимум на два месяца, мы в ближайшее время будем инициировать перед Кабмином", - сказал Ляшко во время разговора с журналистами.

"Нафтогаз" ввел новый тариф на отопительный сезон: цена и условия

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" ввела новый тарифный план на отопительный сезон. С 9 августа для бытовых клиентов действует план "Комфортный сезон".

Цена на газ в тарифном плане "Комфортный сезон" зафиксирована на уровне действующего годового тарифа - 7,96 грн/куб. м с НДС без стоимости распределения (доставки).

Общая сумма к оплате в новом тарифном плане определяется при подключении клиента - в соответствии с объемом газа, который жители конкретного домохозяйства в среднем потребляют в течение отопительного сезона (в период с октября и до конца апреля). В течение семи месяцев клиент платит равномерными частями, а именно - 1/7 от стоимости зарезервированного объема газа. 0

В Украине задержали членов крупнейшей итальянской группировки мафии

Правоохранители разоблачили в Одессе канал транзитной контрабанды наркотиков из одной из стран Латинской Америки в Евросоюз. Курировали канал контрабанды члены крупнейшей итальянской группировки мафии "Ндрангета".

СБУ получила информацию, что через Украину в ЕС планируют нелегально переправить крупную партию наркотиков, спрятав их в грузовом контейнере с фруктами с одной из южноамериканских стран. Во время углубленного осмотра груза в Морском торговом порту "Южный" правоохранители обнаружили скрытые брикеты с кокаином. Вблизи порта силовики задержали иностранца-соорганизатора контрабанды, а на одном из рынков Одесской области были задержаны еще двое участников банды, которые должны были встретить груз.

В самом большом аквапарке Днепра погиб ребенок

В Днепре в самом большом аквапарке города Happy Day утонул 9-летний ребенок. Посетители пытались самостоятельно оказать помощь мальчику, а на место прибыли две кареты скорой помощи, однако спасти ребенка, к сожалению, не удалось.

Известно, что мальчик вместе с мамой приехал в аквапарк из Новомосковского района. В какой-то момент его мать отлучилась и пошла в другую сторону заведения. По словам работника аквапарка, примерно в 18:00 персонал заметил, что ребенку в бассейне стало плохо, его вытащили и позвали медицинский персонал. Очевидцы вызвали на место скорую помощь, однако все реанимационные мероприятия медиков не дали результата.

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Синоптики Украины объявили штормовое предупреждение. Дожди и град накроют украинские области.

Во вторник, 10 августа, в юго-восточной части грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. УкрГидрометцентр сообщает, что дожди накроют пол-Украины. Грозы передают в северных, восточных и южных областях.