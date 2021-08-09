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В Украине задержали членов крупнейшей итальянской группировки мафии

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Украина, Понедельник 09 августа 2021 15:20
В Украине задержали членов крупнейшей итальянской группировки мафии Фото: СБУ поймала членов банды "Ндрангета" (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители разоблачили в Одессе канал транзитной контрабанды наркотиков из одной из стран Латинской Америки в Евросоюз. Курировали канал контрабанды члены крупнейшей итальянской группировки мафии "Ндрангета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Во время спецоперации в Одессе задержаны трое организаторов наркобизнеса. У злоумышленников изъято почти 60 кг кокаина на 10 млн долларов по ценам черного рынка. По данным Интерпола, задержанные причастны к деятельности одной из самых мощных в мире преступных организаций "Ндрангета", - рассказали в СБУ.

Спецслужба получила информацию, что через Украину в ЕС планируют нелегально переправить крупную партию наркотиков, спрятав их в грузовом контейнере с фруктами с одной из южноамериканских стран.

Во время углубленного осмотра груза в Морском торговом порту "Южный" правоохранители обнаружили скрытые брикеты с кокаином. Вблизи порта силовики задержали иностранца-соорганизатора контрабанды, а на одном из рынков Одесской области были задержаны еще двое участников банды, которые должны были встретить груз.

Правоохранители уже возбудили дело по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса и проводят расследование.

Фото: СБУ поймала членов банды "Ндрангета" в Одессе (ssu.gov.ua)

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Служба безопасности Украины Одесса Задержание
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