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Лукашенко на фоне протестов собрал совещание с силовиками

Автор: РБК-Украина

На фоне сегодняшнего марша женщин в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко собрал силовиков на совещание. Совещание проходит во Дворце Независимости.

Об этом сообщает близкий к администрации Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого".

Сообщается, прямо сейчас Лукашенко проводит совещание с силовиками.

"Кстати, президент без галстука. Суббота же", - говорится в сообщении.

Фото: совещание у Лукашенко (t.me/pul_1)

Отметим, по состоянию на 17:30 многотысячный женский марш в Минске завершился. Ожидается, что завтра, 13 сентября, в белорусской столице пройдут очередные массовые протесты, в том числе в поддержку арестованных оппозиционеров.

Напомним, ранее сообщалось, что на женский марш в Минске вышли около 10 тысяч участниц.

При этом, по данным, белорусской правозащитной организации "Весна", при разгоне акции на площади Свободы и в других местах города были задержаны более 30 человек, среди них есть журналисты иностранного телеканала. Известно о как минимум 32 задержанных, среди которых журналисты "Белсата" Екатерина Андреева и Максим Калитовский.

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