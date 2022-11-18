UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лукашенко дякує Богу за вихід McDonald’s: самі булочку переріжемо

Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко подякував Богу за вихід McDonald’s з його країни. Він впевнений, що з "розрізанням булочки" білоруси справляться самостійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу самопроголошеного президента Білорусі.

"Дехто, особливо серед молоді та й, мабуть, середнього віку, а може, і старшого, стали ахати і охати: "Ах, "Макдональдс" йде". Я думаю: слава тобі господи, що хоч іде! ... У нас що, булочку навпіл не можуть розрізати і впхнути в ці дві половинки шматочок м'яса, картоплі та салату? Господи, хто це споживає, не знаю", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що компанія McDonald's вирішила покинути ринок Білорусі.

Втім, ресторани швидкого харчування продовжать працювати під російською маркою "Вкусно и точка", яку Росія собі "імпортозамістила" після повномасштабного вторгнення в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоБілорусьМакДональдс