Лукашенко дозволив позбавляти громадянства "екстремістів", які перебувають за кордоном

Білорусів за кордоном, яких режим диктатора Олександра Лукашенка звинуватив у "екстремістській діяльності", позбавлятимуть громадянства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БелТА".
Як зазначає видання, сьогодні, 5 січня, Лукашенко затвердив зміни до закону про громадянство.
"Предбачено можливість втрати особою білоруського громадянства, набутого за народженням, - у зв'язку з наявністю вироку суду Білорусі, що набрав законної сили, що підтверджує участь даної особи в екстремістській діяльності або заподіяння їм тяжкої шкоди інтересам Білорусі, якщо така особа перебуває за її межами", - сказано у документі.
Зазначимо, що на початку грудня в Білорусі порушили справу про створення екстремістського формування або участь у ньому щодо колишнього кандидата в президенти Світлани Тихановської та її соратників.
Нагадаємо, раніше Лукашенко оголосив "рік миру" у Білорусі, незважаючи на участь Мінська у війні Росії проти Білорусі.
Також ми писали, що Міністерство внутрішніх справ Білорусі прийняло рішення внести до списку нацистської символіки та атрибутики гасло "Живе Білорусь" та відповідь "Живе".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.