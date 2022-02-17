Лукашенко договорился с Россией оставить в Беларуси завезенные боеприпасы

"Будем закупать в России современную технику и рассчитываем на "подарок" отдельных образцов", - сказал он.

При этом он отметил, что в Беларуси нет необходимости создавать российские военные базы.

Кроме того, он рассказал, что в пятницу и субботу будет находиться с визитом в России. Учения в эти дни будут еще продолжаться.

Лукашенко заявил, что 18 февраля обсудит с президентом России Владимиром Путиным дальнейшие действия совместной группировки войск.

"Как мы примем завтра решение, так и будет. Примем решение - выведем за сутки. Примем решение месяц - будут стоять месяц. Столько, сколько надо, будут находиться здесь вооруженные силы", - сказал Лукашенко.

Отметим, Александр Лукашенко сегодня прибыл на полигон Осиповичский, где проходит совместное оперативное учение вооруженных сил Беларуси и России "Союзная решимость - 2022".

На полигоне был разыгран тактический эпизод с участием ракетных войск и артиллерии, авиации "союзного государства", а также подразделений воздушно-десантных войск российской армии.