Лукашенко домовився з Путіним про озброєння на 1 млрд доларів
Москва може поставити в Білорусь до 2025 року озброєння більш на ніж 1 млрд доларів. Олександр Лукашенко на військових навчаннях "Захід-2021" заявив, що Володимир Путін розповідав йому про комплекси С-500.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "Белта".
За його словами, на переговорах у Кремлі обговорювалися перспективи поставок комплексів C-400.
"Ми приділили питанням оборони і безпеки з Володимиром Путіним дуже багато уваги. У тому числі я йому ще раз нагадав про С-400, розповів йому, де ми хочемо поставити ці комплекси, - сказав він.
Крім того, Лукашенко заявив, що Путін на зустрічі в Москві розповів йому про більш сучасних ЗРК С-500.
"Він мені розповів про більш сучасні комплекси С-500, які можуть працювати по балістичним ракетам. Дуже ефективний комплекс", - повідомив Лукашенко.
Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що Збройні сили стежать за військовими навчаннями Росії та Білорусі "Захід-2021". Безпосередньої загрози для України на даний момент немає, але обстановка динамічна.