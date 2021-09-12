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Лукашенко домовився з Путіним про озброєння на 1 млрд доларів

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Неділя 12 вересня 2021 13:57
Лукашенко домовився з Путіним про озброєння на 1 млрд доларів Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Олександр Білоус

Москва може поставити в Білорусь до 2025 року озброєння більш на ніж 1 млрд доларів. Олександр Лукашенко на військових навчаннях "Захід-2021" заявив, що Володимир Путін розповідав йому про комплекси С-500.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "Белта".

За його словами, на переговорах у Кремлі обговорювалися перспективи поставок комплексів C-400.

"Ми приділили питанням оборони і безпеки з Володимиром Путіним дуже багато уваги. У тому числі я йому ще раз нагадав про С-400, розповів йому, де ми хочемо поставити ці комплекси, - сказав він.

Крім того, Лукашенко заявив, що Путін на зустрічі в Москві розповів йому про більш сучасних ЗРК С-500.

"Він мені розповів про більш сучасні комплекси С-500, які можуть працювати по балістичним ракетам. Дуже ефективний комплекс", - повідомив Лукашенко.

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що Збройні сили стежать за військовими навчаннями Росії та Білорусі "Захід-2021". Безпосередньої загрози для України на даний момент немає, але обстановка динамічна.

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