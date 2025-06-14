Лукашенко боїться та перенесе навчання з РФ від кордону України, - Зеленський

Про це глава держави сказав, відповідаючи на питання щодо ризику повторного наступу РФ на Житомирщину, Волинь чи Чернігівщину з території Білорусі під виглядом спільних навчань.

"Я думаю, сам Лукашенко боїться, що ми в Україні будемо вважати, що присутність континенту на навчаннях – це підготовка до наступальних дій. Він розуміє, після наших відповідних кроків на Курському напрямку, якщо ми будемо відчувати загрозу - на що ми спроможні", - зазначив Зеленський.

За словами президента, остання доповідь Служби зовнішньої розвідки свідчить: російські війська можуть перемістити тренувальні полігони ще глибше на територію Білорусі, щоб уникнути провокацій і української відповіді.

"Просто в мене була остання доповідь пару днів тому Служби зовнішньої розвідки, і був такий сигнал. Але все це потрібно перевіряти. Ризик з навчанням “рускіх” історично нам вже, на жаль, відомий", - додав Зеленський.

Він також нагадав, що повномасштабне вторгнення у 2022 році починалося саме з білоруського напрямку після навчань.