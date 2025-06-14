Лукашенко боится и перенесет учения с РФ от границы Украины, - Зеленский

Об этом глава государства сказал, отвечая на вопрос о риске повторного наступления РФ на Житомирщину, Волынь или Черниговщину с территории Беларуси под видом совместных учений.

"Я думаю, сам Лукашенко боится, что мы в Украине будем считать, что присутствие континента на учениях - это подготовка к наступательным действиям. Он понимает, после наших ответных шагов на Курском направлении, если мы будем чувствовать угрозу - на что мы способны", - отметил Зеленский.

По словам президента, последний доклад Службы внешней разведки свидетельствует: российские войска могут переместить тренировочные полигоны еще глубже на территорию Беларуси, чтобы избежать провокаций и украинского ответа.

"Просто у меня был последний доклад пару дней назад Службы внешней разведки, и был такой сигнал. Но все это нужно проверять. Риск с обучением "русских" исторически нам уже, к сожалению, известен", - добавил Зеленский.

Он также напомнил, что полномасштабное вторжение в 2022 году начиналось именно с белорусского направления после учений.