Лукашенко: в Беларуси нет революции, потому что революционеров нет

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в стране нет революции, потому что революционеров нет. И координаторы протестов таковыми не являются.

Об этом он заявил на встрече с коллективом завода "Гомсельмаш", передает БЕЛТА.

В частности, он прокомментировал то, что участники протестов из воскресенья в воскресенье придумывают все новые и новые лозунги.

"Нет революции без лозунгов. Если революция, то нужны лозунги. Но вы не заблуждайтесь. Я вам сколько раз говорил: у нас нет революции, потому что революционеров нет", - заявил Лукашенко.

Он также отметил, что противники его режима, которые выехали за границу, пытались совершить мелкобуржуазную революцию.

"Они не революционеры. Потому что революционеры в свое время, те революции, которые я изучал, они шли на все. Они знали, что могут погибнуть, они в это верили", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявил о наличии центра американских спецслужб в Киеве. По его словам, оттуда якобы координируют протесты в Беларуси.

Он также заявил о готовности передать 70-80% своих полномочий другим государственным структурам.