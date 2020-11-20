Лукашенко: у Білорусі немає революції, тому що революціонерів немає

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що в країні немає революції, тому що революціонерів немає. І координатори протестів такими не є.

Про це він заявив на зустрічі з колективом заводу "Гомсільмаш", передає БЕЛТА.

Зокрема, він прокоментував те, що учасники протестів з неділі до неділі придумують все нові й нові гасла.

"Немає революції без гасел. Якщо революція, то потрібні гасла. Але ви не помиляйтеся. Я вам скільки разів говорив: у нас немає революції, тому що революціонерів немає", - заявив Лукашенко.

Він також зазначив, що противники його режиму, які виїхали за кордон, намагалися здійснити дрібнобуржуазне революцію.

"Вони не революціонери. Тому що революціонери у свій час, ті революції, які я вивчав, вони йшли на все. Вони знали, що можуть загинути, вони в це вірили", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив про наявність центру американських спецслужб в Києві. За його словами, звідти нібито координують протести в Білорусі.

Він також заявив про готовність передати 70-80% своїх повноважень іншим державним структурам.