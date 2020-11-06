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Лукашенко: Беларуси надо построить еще одну АЭС

Минск, Пятница 06 ноября 2020 10:34
Лукашенко: Беларуси надо построить еще одну АЭС
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Беларуси нужно построить еще одну атомную электростанцию (АЭС). Это позволит городам полностью перейти на электротранспорт и уйти от зависимости по углеводородам.

Об этом в ходе посещения минского метро заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

В этой связи он напомнил о Белорусской атомной станции в Островце, первый энергоблок которой ранее включили в объединенную энергосистему страны.

"Электроэнергии будет предостаточно. Наши протестуны плачут, что некуда ее девать. Слушайте, как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок", - добавил Лукашенко.

Напомним, первый энергоблок БелАЭС был включен в энергосистему Беларуси на этой неделе.

После этого Литва прекратила импорт электричества из Беларуси, поскольку считает единственную АЭС в этой стране небезопасной. Этим решением Вильнюс перекрыл доступ электроэнергии из Беларуси и материковой России к литовскому рынку, который, в свою очередь, является точкой входа для импорта в другие страны Балтии - Латвию и Эстонию.

Литва считает необходимым остановить запуск АЭС, пока на ней не будут обеспечены стандарты ядерной безопасности и природоохранные требования. Кроме того, БелАЭС объявлена угрозой национальной безопасности.

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