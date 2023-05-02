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У Лукашенка нове "загострення": привиділися "диверсанти" на кордоні

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Лідеру білоруського режиму Олександру Лукашенку привиділися "диверсанти" на кордоні. Він зібрав силовиків, які доповіли йому про так зване очікування "загострення ситуації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

Як викинув в чергове Лукашенко, ситуація навколо Білорусі нібито "залишається складною", а поблизу кордонів "нарощується військовий потенціал НАТО і відбуваються провокації".

Тож самопроголошений президент Білорусі вирішив зібрати нараду з питань забезпечення безпеки та охорони кордону.

"Відкласти цю нараду ми не могли: ситуація нас змушує реагувати на ту ситуацію, яка складається. Тому було доручено уряду, силовому блоку підготувати серйозні заходи на кордоні з метою недопущення на територію Білорусі різного роду диверсантів. Останнім часом такі випадки почастішали. Тому я хотів би почути вичерпні пропозиції щодо протидії", - нафантазував Лукашенко.

Нагадаємо, раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко фантазував про диверсантів, коли стався підрив російського літака-навідника А-50 на аеродромі "Мачулищі" поблизу Мінська.

Додамо, нещодавно білоруський режим відзвітував про формування у внутрішніх військах "Беркут" та ще кілька нових спецпідрозділів, які нібито будуть "шукати диверсантів".

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Олександр ЛукашенкоБілорусьДРГМинск