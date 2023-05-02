У Лукашенко новое "обострение": померещились "диверсанты" на границе

Как пофантазировал в очередной раз Лукашенко, ситуация вокруг Беларуси якобы "остается сложной", а вблизи границ "наращивается военный потенциал НАТО и происходят провокации".

Из-за чего самопровозглашенный президент Беларуси решил собрать совещание по вопросам обеспечения безопасности и охраны границы.

"Отложить это совещание мы не могли: ситуация нас заставляет реагировать на складывающуюся ситуацию. Поэтому было поручено правительству, силовому блоку подготовить серьезные меры на границе с целью недопущения на территорию Беларуси разного рода диверсантов. В последнее время такие случаи участились. Поэтому я хотел услышать исчерпывающие предложения по противодействию", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко фантазировал о диверсантах, когда произошел подрыв российского самолета-наводчика А-50 на аэродроме "Мачулищи" вблизи Минска.

Добавим, недавно белорусский режим отчитался о формировании во внутренних войсках "Беркут" и еще нескольких новых спецподразделений, которые якобы будут "искать диверсантов".

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