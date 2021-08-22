Лукаку помог "Челси" переиграть "Арсенал" в АПЛ

В центральном матче второго тура английской Премьер-лиги "Челси" в лондонском дерби оказался сильнее "Арсенала" - 2:0. Свой первый гол после возвращения за "аристократов" забил Ромелу Лукаку.

Накануне "Челси" совершило звездное возвращение - из "Интера" состав "синих" пополнил бельгийский суперфорвард Лукаку. Для бельгийца это второй приход в стан "аристократов" - первый переход был 10 лет назад.

И уже на старте первого же матча после возвращения за "Челси" Лукаку отметился. На 15-й минуте бельгиец отпасовал на фланг на Джеймса, тот вошел в штрафную и прострелил вдоль, где тот же Лукаку с пары метров переправил мяч в пустые ворота, продавив на пути защитников "канониров" - 1:0.

После пропущенного гола "Арсенал" попытался включиться, но в первом тайме создать более-менее опасный момент у ворот "Челси" так и не смог. А вот "синие" воспользовались еще одним провалом в обороне "канониров" на 35-й минуте. Вновь провалился левый фланг обороны, где забыли о Джеймсе, который в этот раз решился самостоятельно завершить атаку и был точен - 2:0. Вновь активное участие в атаке принял Лукаку, а ассист на счету Маунта.

Во второй половине командам пришлось играть под сильнейшим ливнем, который начался еще под конец первого тайма. Это немного повлияло на скорость игры и комбинационность. Хотя более острыми стали стандарты. Так, на 60-й минуте "Арсенал" мог воспользоваться очередным угловым, но Холдинг с линии вратарской не смог попасть в створ.

На большее "Арсенал" наиграть не смог, а вот у "Челси" вторым голом чуть не отметился Лукаку. Маунт навесил в штрафную на бельгийца, который головой, казалось, пробивал уже в сетку ворот, но кипер "канониров" Лено на рефлексе мяч переправил в перекладину.

До конца матча счет так и не изменился. В итоге победа "Челси" в выездом матче против "Арсенала" - 2:0. Для "Арсенала" это шестое поражение подряд с учетом товарищеских матчей. В первом туре "канониры" уступили новичку АПЛ "Брентфорду" 0:2.

"Челси" же возглавило турнирную таблицу, имея две победы и +5 разницу голов. Такой же показатель имеет "Ливерпуль". Завтра программу второго тура закроют "Вест Хэм" украинца Андрея Ярмоленко и "Лестер".