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Лукаку допоміг "Челсі" переграти "Арсенал" в АПЛ

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Лондон, Неділя 22 серпня 2021 20:23
Лукаку допоміг "Челсі" переграти "Арсенал" в АПЛ Фото: Ромелу Лукаку відзначився в першому ж матчі після повернення в "Челсі" (twitter.com/premierleague)
Автор: Ігор Литвиненко

У центральному матчі другого туру англійської Прем'єр-Ліги "Челсі" в лондонському дербі виявився сильнішим за "Арсенал" - 2:0. Свій перший гол після повернення за "аристократів" забив Ромелу Лукаку.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

Напередодні "Челсі" здійснило зоряне повернення - з "Інтера" склад "синіх" поповнив бельгійський суперфорвард Лукаку. Для бельгійця це другий прихід в стан "аристократів" - перший перехід був 10 років тому.

І вже на старті першого ж матчу після повернення за "Челсі" Лукаку відзначився. На 15 - й хвилині бельгієць відпасував на фланг на Джеймса, той увійшов до штрафного майданчика і прострілив уздовж, де той же Лукаку з пари метрів переправив м'яч у порожні ворота, продавивши на шляху захисників "канонірів" - 1:0.

Після пропущеного голу "Арсенал" спробував включитися, але в першому таймі створити більш-менш небезпечний момент біля воріт "Челсі" так і не зміг. А ось "сині" скористалися ще одним провалом в обороні "канонірів" на 35-й хвилині. Знову провалився лівий фланг оборони, де забули про Джеймса, який цього разу зважився самостійно завершити атаку і був точний - 2:0. Знову активну участь в атаці взяв Лукаку, а асист на рахунку Маунта.

У другій половині командам довелося грати під сильною зливою, яка почалася ще під кінець першого тайму. Це трохи вплинуло на швидкість гри і комбінаційність. Хоча гострішими стали стандарти. Так, на 60-й хвилині "Арсенал" міг скористатися черговим кутовим, але Холдінг з лінії воротарського не зміг потрапити в площину.

На більше "Арсенал "награти не зміг, а от у "Челсі" другим голом мало не відзначився Лукаку. Маунт навісив у штрафну на бельгійця, який головою, здавалося, пробивав вже у сітку воріт, але кіпер "канонірів" Лено на рефлексі м'яч переправив у поперечину.

До кінця матчу рахунок так і не змінився. У підсумку перемога " Челсі "у виїзному матчі проти "Арсеналу" - 2:0. Для "Арсеналу" це шоста поразка поспіль з урахуванням товариських матчів. У першому турі "каноніри" поступилися новачкові АПЛ "Брентфорду" 0:2.

"Челсі" ж очолило турнірну таблицю, маючи дві перемоги і +5 різницю голів. Такий же показник має "Ліверпуль". Завтра програму другого туру закриють "Вест Хем" українця Андрія Ярмоленка і "Лестер".

Лукаку допоміг &quot;Челсі&quot; переграти &quot;Арсенал&quot; в АПЛ

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