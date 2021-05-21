В Луизиане - сильное наводнение: сотни семей пострадали, есть погибшие

В штате США Луизиана произошло сильное наводнение после затянувшегося дождя и урагана. Власти сообщают, что от стихии пострадали сотни семей, 5 человек погибли.
Об этом сообщает NBC News.
По словам губернатора Джона Бел Эдвардса, из пяти смертей четыре были связаны с попаданием людей в паводок. Люди утонули в своих автомобилях, которые оказались под водой. Также сообщается, что один
Более того, синоптики сообщают, что ожидается больше дождя. По данным Национальной метеорологической службы, до пятницы в районе озера Чарльз может упасть еще два-три дюйма.
Напомним, по Индии пронесся мощный циклон. Он принес поваленные с корнями деревья, разбитые крыши домов и наводнение. В результате 12 человек погибли.
Ранее сообщалось, что Мелитополь накрыл сильный град. В сети появилось видео стихии.