UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Луизиане - сильное наводнение: сотни семей пострадали, есть погибшие

Автор: Наталья Скороход

В штате США Луизиана произошло сильное наводнение после затянувшегося дождя и урагана. Власти сообщают, что от стихии пострадали сотни семей, 5 человек погибли.

Об этом сообщает NBC News.

По словам губернатора Джона Бел Эдвардса, из пяти смертей четыре были связаны с попаданием людей в паводок. Люди утонули в своих автомобилях, которые оказались под водой. Также сообщается, что один

Более того, синоптики сообщают, что ожидается больше дождя. По данным Национальной метеорологической службы, до пятницы в районе озера Чарльз может упасть еще два-три дюйма.

Напомним, по Индии пронесся мощный циклон. Он принес поваленные с корнями деревья, разбитые крыши домов и наводнение. В результате 12 человек погибли.

Ранее сообщалось, что Мелитополь накрыл сильный град. В сети появилось видео стихии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины наводнение