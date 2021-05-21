У Луїзіані - сильна повінь: сотні сімей постраждали, є загиблі

У штаті США Луїзіана сталася сильна повінь після тривалого дощу і урагану. Влада повідомляє, що від стихії постраждали сотні сімей, 5 людей загинули.
Про це повідомляє NBC News.
За словами губернатора Джона Бел Едвардса, з п'яти смертей чотири були пов'язані з попаданням людей в паводок. Люди потонули у своїх автомобілях, які опинилися під водою. Також повідомляється, що один
На додаток, синоптики повідомляють, що очікується більше дощу. За даними Національної метеорологічної служби, до п'ятниці в районі озера Чарльз може впасти ще два-три дюйми.
Нагадаємо, по Індії пронісся потужний циклон. Він приніс повалені з корінням дерева, розбиті дахи будинків і повінь. В результаті 12 людей загинули.
Раніше повідомлялося, що Мелітополь накрив сильний град. У мережі з'явилося відео стихії.