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У Луїзіані - сильна повінь: сотні сімей постраждали, є загиблі

Автор: Наталья Скороход

У штаті США Луїзіана сталася сильна повінь після тривалого дощу і урагану. Влада повідомляє, що від стихії постраждали сотні сімей, 5 людей загинули.

Про це повідомляє NBC News.

За словами губернатора Джона Бел Едвардса, з п'яти смертей чотири були пов'язані з попаданням людей в паводок. Люди потонули у своїх автомобілях, які опинилися під водою. Також повідомляється, що один

На додаток, синоптики повідомляють, що очікується більше дощу. За даними Національної метеорологічної служби, до п'ятниці в районі озера Чарльз може впасти ще два-три дюйми.

Нагадаємо, по Індії пронісся потужний циклон. Він приніс повалені з корінням дерева, розбиті дахи будинків і повінь. В результаті 12 людей загинули.

Раніше повідомлялося, що Мелітополь накрив сильний град. У мережі з'явилося відео стихії.

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