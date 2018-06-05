В Луганскую область доставили гуманитарную помощь из Латвии и Швеции

Нацгвардия доставила в Луганскую область 12 тонн гуманитарного груза

В Луганскую область национальной гвардией Украины доставлен международный гуманитарный груз из Латвии и Швеции. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел (МВД) Украины в Twitter.

Отмечается, что за последние два года это уже седьмой международный груз с гуманитарным имуществом.

"На этот раз волонтерские организации Латвийской Республики и Швеции собрали и передали жителям украинского Донбасса 12 тонн гуманитарной помощи", - сообщили в МВД.

#НГУ доставила міжнародний гуманітарний вантаж в Луганську область



Це вже 7-й за останні два роки міжнародний вантаж із гуманітарним майном.

Цього разу волонтерські організації Латвійської Республіки та Швеції зібрали та передали мешканцям українського Донбасу 12 тон pic.twitter.com/7o10dKN0sg — МВС України (@MVS_UA) June 5, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках визита гуманитарной миссии Национальных вооруженных сил Латвии в Луганской области около 12 тонн гуманитарного груза было передано гражданскому населению, которое проживает в населенных пунктах вдоль линии разграничения, в частности в Станице Луганской.

Добавим, что ранее временно поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан заявил, что Российская Федерация маскирует так называемые "гуманитарные конвои" для военных поставок на оккупированный Донбасс.