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В Луганскую область доставили гуманитарную помощь из Латвии и Швеции

НовостиОбщество    05.06.2018 - 12:50
Фото: международный гумвантаж для Луганской области (twitter.com/MVS_UA)
Фото: международный гумвантаж для Луганской области (twitter.com/MVS_UA)

Нацгвардия доставила в Луганскую область 12 тонн гуманитарного груза

В Луганскую область национальной гвардией Украины доставлен международный гуманитарный груз из Латвии и Швеции. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел (МВД) Украины в Twitter.

Отмечается, что за последние два года это уже седьмой международный груз с гуманитарным имуществом.

"На этот раз волонтерские организации Латвийской Республики и Швеции собрали и передали жителям украинского Донбасса 12 тонн гуманитарной помощи", - сообщили в МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках визита гуманитарной миссии Национальных вооруженных сил Латвии в Луганской области около 12 тонн гуманитарного груза было передано гражданскому населению, которое проживает в населенных пунктах вдоль линии разграничения, в частности в Станице Луганской.

Добавим, что ранее временно поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан заявил, что Российская Федерация маскирует так называемые "гуманитарные конвои" для военных поставок на оккупированный Донбасс.

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Теги публикации: Гуманитарная помощь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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