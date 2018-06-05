У Луганську область доставили гуманітарну допомогу з Латвії та Швеції

Нацгвардія доставила у Луганську область 12 тонн гуманітарного вантажу

У Луганську область національною гвардією України доставлено міжнародний гуманітарний вантаж з Латвії та Швеції. Про це йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ (МВС) України у Twitter.

Зазначається, що за останні два роки це вже сьомий міжнародний вантаж із гуманітарним майном.

"Цього разу волонтерські організації Латвійської Республіки та Швеції зібрали та передали мешканцям українського Донбасу 12 тонн гуманітарної допомоги", - повідомили в МВС.

#НГУ доставила міжнародний гуманітарний вантаж в Луганську область



Це вже 7-й за останні два роки міжнародний вантаж із гуманітарним майном.

Цього разу волонтерські організації Латвійської Республіки та Швеції зібрали та передали мешканцям українського Донбасу 12 тон pic.twitter.com/7o10dKN0sg — МВС України (@MVS_UA) June 5, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у рамках візиту гуманітарної місії Національних збройних сил Латвії до Луганської області близько 12 тон гуманітарного вантажу було передано цивільному населенню, яке проживає в населених пунктах вздовж лінії розмежування, зокрема в Станиці Луганській.

Додамо, що раніше тимчасово повірений в справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан заявив, що Російська Федерація маскує так звані "гуманітарні конвої" для військових поставок на окупований Донбас.