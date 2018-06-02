Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Росія маскує "гумконвої" для військових поставок на Донбас, - посол США при ОБСЄ

НовиниПолітика    02.06.2018 - 10:31
Фото: Гаррі Каміан (rnbo.gov.ua)
Фото: Гаррі Каміан (rnbo.gov.ua)

Частину вантажівок з "гумконвоя" розвантажують на військових об'єктах бойовиків

Російська Федерація маскує так звані "гуманітарні конвої" для військових поставок на окупований Донбас. Про це йдеться в заяві тимчасового повіреного в справах США при ОБСЄ Гаррі Каміана.

Зокрема, Каміан зазначив, що місія ОБСЄ 24 травня зафіксувала, як на непідконтрольній ділянці кордону до "гумконвою" приєдналася вантажівка, яка навіть поверхово не могла бути оглянута українськими прикордонниками в російському пункті пропуску.

"З позначками або без - ми не знаємо, що всередині цих конвоїв, які заявлені як гуманітарні, так як Російська Федерація не дозволяє наглядовій місії перевіряти їх, або слідкувати за їх розвантаженням", - йдеться в заяві.

Каміан також підкреслив, що такі вантажівки не розвантажують в лікарнях та школах.

"Їх розвантажують у місці, яке, за повідомленнями спостерігачів, використовують сили під керівництвом Росії. Озброєні люди у військовій формі охороняють там периметр і не дозволяють спостерігачам місії побачити вантаж, або поговорити з ким-небудь на місці...Ці конвої вказують, що Росія зацікавлена в тому, щоб створити враження допомоги місцевим жителям, проте її дії не залишають сумнівів, що конвої білих вантажівок просто маскують постачання матеріалів для військових цілей", - додав дипломат.

Нагадаємо, раніше в Держдепі США припустили, що РФ посилає "гумконвої" для поповнення своїх сил на Донбасі.

 

КПВВ на Донбасі за добу перетнули майже 40 тис. осіб
Теги публікації: Російська Федерація, Сполучені Штати Америки, Донбас, гумконвой  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Український журналіст на росТБ розлютив пропагандистів Кремля, нагадавши про брехню Путіна (відео)
На очах поліції: мати загиблої Ірини Бережної облили зеленкою (відео)
У Києві діти встановили новий танцювальний рекорд: яскраві фото
Тіна Кароль виділила півмільйона гривень на допомогу дітям
On Top