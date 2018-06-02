Росія маскує "гумконвої" для військових поставок на Донбас, - посол США при ОБСЄ

Частину вантажівок з "гумконвоя" розвантажують на військових об'єктах бойовиків

Російська Федерація маскує так звані "гуманітарні конвої" для військових поставок на окупований Донбас. Про це йдеться в заяві тимчасового повіреного в справах США при ОБСЄ Гаррі Каміана.

Зокрема, Каміан зазначив, що місія ОБСЄ 24 травня зафіксувала, як на непідконтрольній ділянці кордону до "гумконвою" приєдналася вантажівка, яка навіть поверхово не могла бути оглянута українськими прикордонниками в російському пункті пропуску.

"З позначками або без - ми не знаємо, що всередині цих конвоїв, які заявлені як гуманітарні, так як Російська Федерація не дозволяє наглядовій місії перевіряти їх, або слідкувати за їх розвантаженням", - йдеться в заяві.

Каміан також підкреслив, що такі вантажівки не розвантажують в лікарнях та школах.

"Їх розвантажують у місці, яке, за повідомленнями спостерігачів, використовують сили під керівництвом Росії. Озброєні люди у військовій формі охороняють там периметр і не дозволяють спостерігачам місії побачити вантаж, або поговорити з ким-небудь на місці...Ці конвої вказують, що Росія зацікавлена в тому, щоб створити враження допомоги місцевим жителям, проте її дії не залишають сумнівів, що конвої білих вантажівок просто маскують постачання матеріалів для військових цілей", - додав дипломат.

Нагадаємо, раніше в Держдепі США припустили, що РФ посилає "гумконвої" для поповнення своїх сил на Донбасі.