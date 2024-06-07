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У Луганську пролунала серія вибухів: "приліт" по нафтобазі

Фото: вибухи в окупованому Луганську лунають 7 червня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

7 червня у Луганську пролунали вибухи. На місці "прильоту", епіцентром якого стала місцева нафтобаза, почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш", соцмережі.

Так, на опублікованих кадрах помітно дим. Місцеві Telegram-канали пишуть про проблеми зі світлом та зв'язком у деяких районах окупованого Луганська.

При цьому, як зазначають в "Атеш", місцеві агенти повідомляють про "добрий приліт" по нафтобазі та велику пожежу в районі Гострої Могили (меморіал у Луганську, - ред).

Не перший випадок

Луганськ - обласний центр Луганської області, який був окупований РФ у 2014 році. З того часу сили оборони України постійно завдають ударів по місцях зосередження техніки і живої сили ворога.

Зокрема, в районі селища Ювілейне 20 травня було зафіксовано серію вибухів. Повідомлялося про потрапляння в "академію внутрішніх справ".

Крім того, на початку травня у Луганську теж пролунали вибухи. Окупанти заявили про "приліт" на місцеву нафтобазу. Після цього в Луганську після удару почалися проблеми з паливом. А в жовтні 2023 року в Луганську фіксували "приліт" по аеродрому.

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Луганськ