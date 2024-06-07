В Луганске прогремела серия взрывов: "прилет" по нефтебазе

Так, на опубликованных кадрах заметен дым. Местные Telegram-каналы пишут о проблемах со светом и связью в некоторых районах оккупированного Луганска.

При этом, как отмечают в "Атеш", местные агенты сообщают о "хорошем прилете" по нефтебазе и большом пожаре в районе Острой Могилы (мемориал в Луганске, - ред).

Не первый случай

Луганск - областной центр Луганской области, который был оккупирован РФ в 2014 году. С тех пор силы обороны Украины постоянно наносят удары по местам состредоточения техники и живой силы врага.

В частности, в районе поселка Юбилейное 20 мая была зафиксирована серия взрывов. Сообщалось о попадании в "академию внутренних дел".

Кроме того, в начале мая в Луганске тоже прогремели взрывы. Оккупанты заявили о "прилете" на местную нефтебазу. После этого в Луганске после удара начались проблемы с топливом. А в октябре 2023 года в Луганске фиксировали "прилет" по аэродрому.