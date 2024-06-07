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В Луганске прогремела серия взрывов: "прилет" по нефтебазе

Фото: взрывы в оккупированном Луганске раздаются 7 июня (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

7 июня в Луганске прогремели взрывы. На месте "прилета", эпицентром которого стала местная нефтебаза, начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш", соцсети.

Так, на опубликованных кадрах заметен дым. Местные Telegram-каналы пишут о проблемах со светом и связью в некоторых районах оккупированного Луганска.

При этом, как отмечают в "Атеш", местные агенты сообщают о "хорошем прилете" по нефтебазе и большом пожаре в районе Острой Могилы (мемориал в Луганске, - ред).

Не первый случай

Луганск - областной центр Луганской области, который был оккупирован РФ в 2014 году. С тех пор силы обороны Украины постоянно наносят удары по местам состредоточения техники и живой силы врага. 

В частности, в районе поселка Юбилейное 20 мая была зафиксирована серия взрывов. Сообщалось о попадании в "академию внутренних дел".

Кроме того, в начале мая в Луганске тоже прогремели взрывы. Оккупанты заявили о "прилете" на местную нефтебазу. После этого в Луганске после удара начались проблемы с топливом. А в октябре 2023 года в Луганске фиксировали "прилет" по аэродрому.

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Луганск