В Луганську окупанти перетворили лікарню в шпиталь для "вагнерівців", - Генштаб

"У зв’язку з великими санітарними втратами, російські окупанти все більше використовують цивільні медичні заклади населених пунктів у власних цілях", - зазначили у Генштабі.

Повідомляється, що в захопленій лікарні надають допомогу пораненим військовим РФ та найманцям з "Вагнера".