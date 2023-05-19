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В Луганську окупанти перетворили лікарню в шпиталь для "вагнерівців", - Генштаб

Фото: в Луганську росіяни на місці лікарні зробили шпиталь (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В тимчасово окупованому Луганську росіяни зробили на місці Залізничнї лікарні шпиталь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"У зв’язку з великими санітарними втратами, російські окупанти все більше використовують цивільні медичні заклади населених пунктів у власних цілях", - зазначили у Генштабі.

Повідомляється, що в захопленій лікарні надають допомогу пораненим військовим РФ та найманцям з "Вагнера".

Нагадаємо, що окупанти збільшили кількість блокпостів біля захоплених міст у Луганській області. На них росіяни затримують чоловіків у рамках так званої мобілізації.

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Луганськокупанти