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В Луганске оккупанты превратили больницу в госпиталь для "вагнеровцев", - Генштаб

Фото: в Луганске россияне на месте больницы провели госпиталь (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Во временно оккупированном Луганске россияне провели на месте Железнодорожной больницы госпиталь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"В связи с большими санитарными потерями, российские оккупанты все больше используют гражданские медицинские учреждения населенных пунктов в собственных целях", - отметили в Генштабе.

Сообщается, что в захваченной больнице оказывают помощь раненым военным РФ и наемникам из "Вагнера".

Напомним, что оккупанты увеличили количество блокпостов возле захваченных городов в Луганской области. На них россияне задерживают мужчин в рамках так называемой мобилизации.

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Луганскокупанти