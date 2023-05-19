В Луганске оккупанты превратили больницу в госпиталь для "вагнеровцев", - Генштаб

"В связи с большими санитарными потерями, российские оккупанты все больше используют гражданские медицинские учреждения населенных пунктов в собственных целях", - отметили в Генштабе.

Сообщается, что в захваченной больнице оказывают помощь раненым военным РФ и наемникам из "Вагнера".