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У Луганську область окупанти кинули залишки найкращих військ, - Гайдай

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Луганська область, Субота 19 листопада 2022 09:54
У Луганську область окупанти кинули залишки найкращих військ, - Гайдай Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни перекидають у Луганську область залишки найкращих військ. Мова йде про десантників, які раніше перебували у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

"Напевно, можна сказати, що це залишки найкращих вояк РФ, тому що решта - це вже свіжо мобілізовані, кадирівці, "вагнерівці" з тих, кого Пригожин понабирав по тюрмах. А оці, що були в Херсоні, це десантники. Вони максимально підготовлені. Вони в принципі нормально можуть воювати, але це останні отакі війська в РФ", - заявив він.

Гайдай зазначив, що ці російські підрозділи значно не змінять ситуацію на фронті у Луганській області. За його словами, вони можуть лише пригальмувати наступ ЗСУ, але не зупинити його. При цьому він додав, що Росія активно кидає на передову мобілізованих.

"Мобілізовані - це не солдати, це просто гарматне м'ясо. Вони не вміють воювати, вони здаються у полон десятками, вони гинуть там десятками і сотнями", - підкреслив Гайдай.

Нагадаємо, вчора Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія перекидає війська з Херсонського напрямку в Луганську область.

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